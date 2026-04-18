Банки підвищують ставки: вартість фондування зросла у І кварталі

Українські банки у першому кварталі зафіксували зниження загального обсягу фондування та зростання його вартості, насамперед через подорожчання коштів населення. Водночас уже в другому кварталі фінустанови очікують відновлення припливу ресурсів і подальшого підвищення ставок.

Як інформує Delo.ua, про це свідчать результати опитування про банківське фондування, оприлюднені НБУ.

За оцінками банків, у січні–березні скоротився обсяг коштів корпоративного сектору, як і роком раніше. Натомість депозити домогосподарств продовжили помірне зростання, що частково компенсувало відтік коштів бізнесу.

У другому кварталі банки прогнозують збільшення зобов’язань у цілому — як за рахунок населення та компаній, так і через оптове фондування. Майже третина установ за часткою активів розраховує залучити такі ресурси найближчим часом. Йдеться переважно про фінансування проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Вартість фондування у першому кварталі зросла передусім через подорожчання депозитів населення. Водночас вартість коштів бізнесу дещо знизилася, а ціна оптових ресурсів залишилася стабільною.

На найближчий період банки очікують подальшого зростання ставок за коштами як населення, так і бізнесу. Це може означати продовження конкуренції за ліквідність на депозитному ринку.

Частка фондування в іноземній валюті у першому кварталі зросла, однак банки прогнозують її зниження вже у квітні–червні.

Окремо банки повідомили про четвертий квартал поспіль зростання строковості ресурсної бази, тобто клієнти частіше розміщують кошти на довші терміни. Також більшість установ зазначила збільшення капіталу за останній рік.

Банківська система зберігає стійкість, але конкуренція за ресурси посилюється. Для клієнтів це може означати вищі депозитні ставки, а для банків — дорожче залучення коштів.

Зауважимо, упродовж IV кварталу 2025 року в банківській системі України тривав приплив коштів як від населення, так і від бізнесу. Водночас обсяг оптового фондування зростав переважно в окремих великих банках.