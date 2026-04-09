Українці тримають на депозитах 1,65 трильйона гривень: яким банкам довіряють найбільше

Станом на 1 березня 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в банках досягли позначки 1,65 трлн грн. Це на 38 мільярд гривень (або майже на 2,4%) більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на статистичні дані Національного банку України.

Трійка банків-лідерів, яким українці довірили найбільше коштів

ПриватБанк

Найбільша кількість вкладників - фізичних осіб та, відповідно, найбільша сума вкладів зосереджена в державному ПриватБанку: понад 24,2 млн осіб тримають в банку більше 632 мільярдів гривень. З цієї суми майже 165 млрд грн (в еквіваленті) вкладники тримають в іноземній валюті — це чверть від загальної суми коштів фізосіб на рахунках у банку.

Місяцем раніше українці тримали в ПриватБанку 618,5 млрд грн. Отже за місяць сума на рахунках збільшилась на 13,5 млрд грн, або на 2,2%.

Цікавою є цифра, яка показує суму можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у разі проблем з банком). В ПриватБанку сума вкладів фізосіб, яка НЕ підлягає відшкодуванню, складає 40 млн грн (з 632 мільярдів).

Українці тримають на рахунках в ПриватБанку суми від 10 гривень. Найчастіше люди тримають в банку гривневі вклади, які не перевищують 200 тис. грн, — таких понад 19,5 млн осіб. Гривневі вклади в сумі понад 5 млн грн в банку мають 5 614 осіб.

Ощадбанк

Наступний в рейтингу популярності серед вкладників – фізосіб — державний Ощадбанк. Там тримають гроші понад 12,6 млн українців на загальну суму майже 243 мільярди гривень. З цієї суми вклади в іноземній валюті складають понад 52 млрд грн (в еквіваленті) — це приблизно п’ята частина від загальної суми коштів фізосіб на рахунках у банку.

Місяцем раніше українці тримали в Ощадбанку 237 млрд грн. Отже за місяць сума на рахунках збільшилась на 6 млрд грн, або на 2,5%.

Із загальної суми вкладів фізосіб у Ощадбанку непокритими Фондом гарантування є 6,5 млн грн.

Як і в ПриватБанку, в Ощаді найбільша кількість вкладників тримають кошти в сумі до 200 тис. грн — таких там майже 5,9 млн осіб. Тримачів сум понад 5 млн грн (серед гривневих вкладників) — 3 660 осіб.

Універсал Банк (бренд monobank)

Наступний за популярністю серед українських вкладників - Універсал Банк (бренд monobank). Там тримають гроші майже 10,4 млн фізосіб на загальну суму 143,6 млрд грн, з яких вклади у валюті складають майже 64 млн грн (в еквіваленті) — це майже половина.

Місяцем раніше на рахунках фізосіб у банку нараховувалось 139,5 млрд грн. Отже за місяць приріст склав 4 млрд грн, або 2,9%.

Із загальної суми вкладів фізосіб в Універсал Банку непокритими Фондом гарантування є 10 млн грн.

Найбільша частка вкладників тримають в банку суми до 200 тис. грн — таких 6,2 млн осіб. Понад 5 млн грн в банку мають 1 124 особи.

Банки з понад 1 млн вкладників - фізосіб

Серед банків з понад 1 млн вкладників – фізичних осіб також: А-Банк (майже 4,2 млн вкладників), ПУМБ (3,6 млн), Райффайзен Банк (3,36 млн), Сенс Банк (3,1 млн), УкрСиббанк (2,04 млн), Укргазбанк (1,56 млн), ОТП Банк (1,14 млн).

Сумарно вклади фізосіб в цих семи банках на 1 березня складали понад 412 млрд грн. Місяцем раніше ця сума дорівнювала 400 млрд грн. Отже, ріст склав 12 млрд грн, або 3%.

Сумарно вклади фізосіб в десяти банках-лідерах на 1 березня складали 1,43 трлн грн, що складає близько 87% від загальної суми вкладів фізосіб в усіх 60 банках України.

Скільки українці заробляють на депозитах

Згідно статистичної звітності банків України, опублікованої на сайті НБУ, станом на 1 березня 2026 року середньозважена вартість строкових депозитів фізичних осіб за вкладами в гривні склала 13,4% річних, в іноземній валюті – 1%.

Які є альтернативи депозитам

Надійною і навіть більш прибутковою альтернативою депозитним вкладам в банках для українців можуть бути інвестиції в облігації внутрішньої державної позики, які під час війни є інструментом суттєвого поповнення доходів бюджету для держави.

Серед інструментів потенційного інвестиційного доходу також — операції з акціями вітчизняних і закордонних компаній, інвестування в REIT-фонди, купівля житлової нерухомості або цінних металів. Для любителів полоскотати нерви — ціла гама криптовалют, обіг яких, щоправда, наразі не регулюється в Україні. Для технологічних романтиків — інвестиції в IT-стартапи.

Всі ці інструменти мають свої переваги і недоліки, свій горизонт дохідності і відповідні ризики. Банківські ж депозити для багатьох українців наразі залишаються найбільш інтуїтивно зрозумілим і доступним інструментом збереження і примноження вільних коштів.

Раніше Delo.ua писало про те, що станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України досягла 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше, ніж у лютому.