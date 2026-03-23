Сума депозитів фізосіб в українських банках перевищила 1,65 трлн грн

Стан банківських вкладів фізосіб на 1 березня: деталі / Shutterstock

Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України досягла 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше, ніж у лютому.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Фонду гарантування вкладів.

Вклади фізосіб і ФОП у банках

З цієї суми 1 083 млрд грн зберігаються у національній валюті, а 568 млрд грн - в іноземній.

Вклади фізичних осіб-підприємців становлять 3,2% від усіх вкладників та 11,2% від загальної суми депозитів, що відповідає 184,7 млрд грн. Вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Щодо розподілу депозитів за розміром, більшість вкладників (понад 97%) зберігають суми до 600 тисяч гривень, при цьому значна частина депозитів високого номіналу належить невеликій кількості осіб.

За строками до погашення переважають вклади до запитання -70,8% усіх депозитів. Строкові депозити складають 29,2%, з яких близько половини - депозити до трьох місяців, ще частина - на період від трьох до шести місяців, трохи менше на термін до одного року та мінімальна частка припадає на депозити понад рік.

Таким чином, структура вкладів фізичних осіб свідчить про переважно короткострокове зберігання коштів у банківській системі та концентрацію великих депозитів серед небагатьох вкладників.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Автор:
Ольга Опенько