Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці тримають понад трильйон гривень на рахунках у банках

гривні
На рахунках українців у гривні зберігається понад один трильйон / Depositphotos

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 1,01 трлн грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).
Фото 2 — Українці тримають понад трильйон гривень на рахунках у банках

В ФГВФО зауважують, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Сума їх вкладів склала 176,6 млрд грн.

Найбільшу частку рахунків відкрито у державних банках (61,5%), у фінустановах з приватним та іноземним капіталом - 21,15% та 17,35% відповідно.

Фото 3 — Українці тримають понад трильйон гривень на рахунках у банках

Найбільше українців – 56,89% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 27,54%.

Понад половина всіх коштів (51,02%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,60% українців.

Нагадаємо, ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування лише за жовтень 2025 року. Загалом, від початку своєї діяльності, Фонд виплатив 105,0 млрд грн, охопивши 96% вкладників.

Автор:
Світлана Манько