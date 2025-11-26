Українці тримають понад трильйон гривень на рахунках у банках

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті – 1,01 трлн грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).

В ФГВФО зауважують, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Сума їх вкладів склала 176,6 млрд грн.

Найбільшу частку рахунків відкрито у державних банках (61,5%), у фінустановах з приватним та іноземним капіталом - 21,15% та 17,35% відповідно.

Найбільше українців – 56,89% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 27,54%.

Понад половина всіх коштів (51,02%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,60% українців.

Нагадаємо, ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування лише за жовтень 2025 року. Загалом, від початку своєї діяльності, Фонд виплатив 105,0 млрд грн, охопивши 96% вкладників.