Украинцы держат больше триллиона гривен на счетах в банках

По состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,53 триллиона гривен, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Сумма средств на счетах вкладчиков в национальной валюте пересекла отметку в триллион гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025:

вклады в национальной валюте – 1,01 трлн грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 г.);

вклады в иностранной валюте – 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 г.).

В ФГВФЛ отмечают, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2025 составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов – 11,5%. Сумма их вкладов составила 176,6 млрд. грн.

Наибольшая доля счетов открыта в государственных банках (61,5%), у финучреждений с частным и иностранным капиталом - 21,15% и 17,35% соответственно.

Больше украинцев – 56,89% – имеют вклады от 10 грн до 200 тыс. грн. В то же время в структуре общего объема вкладов их доля составляет 27,54%.

Более половины всех средств (51,02%) сконцентрировано за счет вкладов более 600 тыс. грн. Они находятся на руках всего 0,60% украинцев.

Напомним, ФГВФЛ выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 1,5 млн грн гарантированного возмещения только за октябрь 2025 года. Всего с начала своей деятельности Фонд выплатил 105,0 млрд грн, охватив 96% вкладчиков.