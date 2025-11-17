В октябре Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов около 1,5 млн грн

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков около 1,5 млн грн гарантированного возмещения только за октябрь 2025 года. Всего с начала своей деятельности Фонд выплатил 105,0 млрд грн, охватив 96% вкладчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

За время полномасштабной войны фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 9 млрд грн гарантированного возмещения.

В ФГВФЛ отметили, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 октября 2025 г. средства Фонда составляли 49,41 млрд грн.

"Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП", - говорится в сообщении фонда.

Там добавили, что гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение "Дія" в несколько кликов.

Напомним, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.