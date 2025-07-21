В первом полугодии почти 235 млн гривен возмещения получили вкладчики банков-банкротов

В январе-июне 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

"Фонд продолжает выплачивать возмещение клиентам банков, которые выводятся с рынка, не прекращая выполнение этой сверхважной функции ни на день. Всего после 24 февраля 2022 года выплачено более 9 млрд грн гарантированного возмещения", - сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105,0 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков -банкротов.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2025 года средства Фонда составляли 42,6 млрд грн.

В ФГВФЛ напомнили, что начиная с 13 апреля 2022 года во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила более 196,7 млн. грн. Это почти на 9 млн грн больше аналогичного показателя прошлого года.