Заемщики банков-банкротов в первом полугодии погасили почти 200 млн грн задолженности по кредитам

В первом полугодии 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила более 196,7 млн грн. Это почти на 9 млн грн больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

"Согласно политике Фонда, реструктуризированный кредит подлежит продаже в последнюю очередь, претенциозно-исковая работа по нему на время реструктуризации не осуществляется, а сведения о таком долге Фондом не обнародуются", - пояснила директор департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

Всего с 2022 года заемщики находящихся в управлении Фонда банков вернули 1,26 млрд грн. Из этих средств более 834,9 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

Следует отметить, что 56% вкладчиков ознакомлены с тем, что заемщики должны погашать кредит в банке, признанном неплатежеспособным. Денежные средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Условия реструктуризации долга

ФГВФЛ предлагает комфортные программы реструктуризации. Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн – для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн – для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

При этом если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, то остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

По данным Фонда, на сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся в банк-кредитор о реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Напомним, 15 июля сообщалось Фонд гарантирования вкладов физических лиц в системе Prozorro. Продажи выставил на продажу активов восьми банков-банкротов.