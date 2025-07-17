Позичальники банків-банкрутів у першому півріччі погасили майже 200 млн грн заборгованості за кредитами

У першому півріччі 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала понад 196,7 млн грн. Це майже на 9 млн грн більше за аналогічний показник минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

"Згідно з політикою Фонду, реструктуризований кредит підлягає продажу в останню чергу, претензійно-позовна робота щодо нього на час реструктуризації не здійснюється, а відомості про такий борг Фондом не оприлюднюються", – пояснила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Загалом з 2022 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду, повернули 1,26 млрд грн. З цих коштів більше 834,9 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Варто зазначити, що 56% вкладників ознайомлені з тим, що позичальники мають погашати кредит в банку, який визнаний неплатоспроможним. Кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Умови реструктуризації боргу

ФГВФО пропонує комфортні програми реструктуризації. Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн – для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

При цьому, якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Зв даними Фонду, на сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора про реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі Prozorro.Продажі виставив на продаж активів восьми банків-банкрутів.