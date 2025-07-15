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На продаж виставлено активи восьми банків-банкрутів на 660,7 млн грн: що піде з молотка

аукціон, молоток
На аукціон виставлено активи 8 ліквідованих банків. / Freepik

Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у системі Prozorro.Продажі виставив на продаж активів восьми банків-банкрутів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 660,7 млн грн. Із них на суму 560,8 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на суму 98,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Крім того, із початковою ціною 1,1 млн грн на продаж виставлено цінні папери та за 0,002 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість.

Майно яких банків піде з молотка?

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

  • АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 505,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; 
  • ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 64,2 млн грн. Із них із початковою ціною 60,6 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Із початковою ціною 2,5 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та із початковою ціною 1,1 млн грн відбудеться аукціон з продажу цінних паперів; 
  • АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 27,5 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; 
  • АТ "Комінвестбанк" – із початковою ціною 22,6 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна та основні засоби банку; 
  • АТ "МР Банк" – на загальну суму 19,5 млн грн, із них із початковою ціною 13,3 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 6,2 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби; 
  • ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 16,6 млн грн, із них із початковою ціною 11,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, із початковою ціною 5,0 млн грн - об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того за 0,002 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком; 
  • АТ "Банк Січ" – на загальну суму 2,9 млн грн, із них із початковою ціною 2,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби, із за 0,5 млн грн – права вимоги за кредитами; 
  • АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 1,9 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби.

Як зазначили в ФГВФО кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, на початку червня Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи шести банків-банкрутів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 73,1 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук