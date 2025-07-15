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На продажу выставлены активы восьми банков-банкротов на 660,7 млн грн: что уйдет с молотка

аукцион, молоток
На аукцион выставлены активы 8 ликвидированных банков. / Freepik

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в системе Prozorro. Продажи выставил на продажу активов восьми банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 660,7 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Кроме того, и с начальной ценой 1,1 млн. грн. на продажу выставлены ценные бумаги и за 0,002 млн. грн. будет торговаться дебиторская задолженность.

Имущество каких банков уйдет с молотка?

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 505,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 64,2 млн. грн. Из них с начальной ценой 60,6 млн. грн. на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. С начальной ценой 2,5 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 1,1 млн. грн. состоится аукцион по продаже ценных бумаг;
  • АО "Мегабанк" – с начальной ценой 27,5 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • АО "Коминвестбанк" – с начальной ценой 22,6 млн грн на продажу выставлены объект недвижимого имущества и основные средства банка;
  • АО "МР Банк" – на общую сумму 19,5 млн грн, из них с начальной ценой 13,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 6,2 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;
  • ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 16,6 млн. грн., из них с начальной ценой 11,6 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам, с начальной ценой 5,0 млн. грн. - объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, за 0,002 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность перед банком;
  • АО "Банк Сич" – на общую сумму 2,9 млн грн, из них с начальной ценой 2,4 млн грн на продажу выставлены основные средства, из 0,5 млн грн – права требования по кредитам;
  • АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 1,9 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства.

Как отметили в ФГВФЛ средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, в начале июня Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы шести банков-банкротов . Начальная цена реализации всех лотов составляла 73,1 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук