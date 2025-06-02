Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы шести банков-банкротов: какова цена лотов

Со 2 по 6 июня в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов шести банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Из указанной суммы почти на 70,4 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 2,6 млн грн – права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,1 млн. грн.

В течение недели запланирована продажа активов следующих банков:

ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 54,8 млн грн, из них с начальной ценой 52,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства и за 2,0 млн грн – права требования по кредитам;

ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 8,5 млн грн, из них за 8,1 млн грн выставляются основные средства и недвижимое имущество и 0,2 млн грн права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 0,1 млн. грн.;

АО "МР Банк" – с начальной ценой 5,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 2,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества;

АО "Банк Сич" – на общую сумму 2,1 млн грн, из них с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены основные средства и за 0,4 млн грн – права требования по кредитам;

АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 0,01 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность.

Следует отметить, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Об аукционах

Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.

Напомним, 26 по 30 мая в системе Prozorro.Продажи прошел продажа активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн.