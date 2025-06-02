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Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы шести банков-банкротов: какова цена лотов
Со 2 по 6 июня в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов шести банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.
Из указанной суммы почти на 70,4 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 2,6 млн грн – права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,1 млн. грн.
В течение недели запланирована продажа активов следующих банков:
- ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 54,8 млн грн, из них с начальной ценой 52,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства и за 2,0 млн грн – права требования по кредитам;
- ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 8,5 млн грн, из них за 8,1 млн грн выставляются основные средства и недвижимое имущество и 0,2 млн грн права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 0,1 млн. грн.;
- АО "МР Банк" – с начальной ценой 5,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;
- АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 2,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества;
- АО "Банк Сич" – на общую сумму 2,1 млн грн, из них с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены основные средства и за 0,4 млн грн – права требования по кредитам;
- АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 0,01 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность.
Следует отметить, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.
Об аукционах
Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.
Напомним, 26 по 30 мая в системе Prozorro.Продажи прошел продажа активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн.