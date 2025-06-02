Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи шести банків-банкрутів: яка ціна лотів

З 2 по 6 червня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів шести банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 73,1 млн грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Із зазначеної суми на майже 70,4 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 2,6 млн грн – права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,1 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів наступних банків:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 54,8 млн грн, із них із початковою ціною 52,7 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби, і за 2,0 млн грн – права вимоги за кредитами;

ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 8,5 млн грн, із них за 8,1 млн грн виставляються основні засоби та нерухоме майно та за 0,2 млн грн права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 0,1 млн грн;

АТ "МР Банк" – із початковою ціною 5,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 2,7 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна;

АТ "Банк Січ" – на загальну суму 2,1 млн грн, із них із початковою ціною 1,7 млн грн на продаж виставлено основні засоби, та за 0,4 млн грн – права вимоги за кредитами;

АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 0,01 млн грн на продаж виставлена дебіторська заборгованість.

Варто зазначити, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Про аукціони

Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі, участь у яких може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за кредитами, що виставлені на продаж, а також громадян і компаній, пов’язаних із російською федерацією. Переможець визначається за принципом найвищої запропонованої ціни.

Нагадаємо, 26 по 30 травня у системі Prozorro.Продажі пройшов продаж активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,5 млн грн.