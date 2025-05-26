Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи восьми банків: яка початкова ціна лотів

Цього тижня, з 26 по 30 травня, у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,5 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Із них на суму майже 115,9 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 73,9 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 17,7 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів наступних банків:

ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 132,5 млн грн, з яких за 115,5 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та за 9,0 млн грн – основні засоби та нерухоме майно. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 8,0 млн грн;

ПАТ "Промінвестбанк" – із початковою ціною 49,6 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 11,3 млн грн, з яких за 2,5 млн грн виставляються на продаж об’єкти нерухомого майна. Крім того, із початковою ціною 8,8 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком;

АТ "Дельта банк" – із початковою ціною 6,7 млн грн на продаж виставлені основні засоби;

АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 3,0 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна;

АТ "Банк Січ" – на загальну суму 2,3 млн грн, із них із початковою ціною 1,9 млн грн на продаж виставлено основні засоби, та за 0,4 млн грн – права вимоги за кредитами;

АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлені основні засоби;

АТ "АКБ "Конкорд" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Про аукціони

Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі, участь у яких може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за кредитами, що виставлені на продаж, а також громадян і компаній, пов’язаних із російською федерацією. Переможець визначається за принципом найвищої запропонованої ціни.

Додамо, активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю