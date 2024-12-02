Держаудитслужба озвучила масштаби знецінення активів банків-банкрутів при продажу Фондом гарантування вкладів

Активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю, вказують в Державній аудиторській службі.

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Як наголошують у відомстві за результатами аудиту, проведеного у ФГВ, така ситуація спричинила недоотримання у повному обсязі вкладниками та іншими кредиторами банків десятків мільярдів гривень.

Зазначається, що станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебували 54 неплатоспроможних банків. Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень.

Утім, фактично за ці активи було отримано лише 21,2 мільярда гривень. Таким чином, вартість продажу склала всього 3,4% їхньої балансової вартості та 23% оціночної вартості.

Прикладом знецінення вартості майна банків-банкрутів називається продаж пулу активів трьох фінустанов всього за 124,6 мільйона гривень, тоді як оціночна вартість лише одного бізнес-центру в обласному центрі, який входив до лоту, становила 228 мільйонів гривень.

В Держаудитслужбі виявили, що ситуація з недоотриманням грошей від проданих активів зрештою призвела до списання Фондом гарантування 47,5 мільярда гривень дебіторської заборгованості банкам, які наразі ліквідовані як юрособи. При цьому відомство без подробиць додає, що "матеріали аудиту передано до правоохоронних органів".

Нагадаємо також, що нещодавно Фонд гарантування вкладів отримав нову повноцінну керівницю. Світлану Рекрут замінила Ольга Білай, яка працює у фонді з 2017 року, а з 2019 року обіймала посаду її заступниці.

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