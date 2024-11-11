Фонд гарантування вкладів отримав нову повноцінну керівницю

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником з 11 листопада Ольгу Білай, яка з 18 липня тимчасово виконувала відповідні обов’язки. Про це йдеться у повідомленні фонду.

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В липні, нагадаємо, завершився термін повноважень попередньої керівниці ФГВ Світлани Рекрут. Відповідно до закону, він становить п'ять років. Білай, яка працює у фонді з 2017 року, з 2019 року обіймала посаду заступниці директора-розпорядника.

До цього з кінця 2014 року по 2017 рік вона працювала заступницею директора департаменту реструктуризації заборгованості і стягнення в державному Ощадбанку, а в 2013-2014 роках - заступницею директора департаменту проблемних активів корпоративного бізнесу банку "Надра" (з червня 2015 року знаходиться в процесі ліквідації).

Раніше, у 2007-2013 роках Білай працювала у колишньому вже Сведбанку за напрямками корпоративного бізнесу, а також фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів, а в 2002-2007 роках - спеціалісткою управління корпоративного фінансування у Першому українському міжнародному банку.

"Для нас важливо зберегти та розвинути напрацювання фонду з посилення стійкості системи гарантування вкладів та збереження довіри суспільства до банківської системи. Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, - реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС", - зазначила Білай у коментарі щодо свого нового призначення.

Зокрема, за її словами, ФГВ продовжить рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватиме над розбудовою дієвої системи раннього реагування.

Крім того, керівниця установи запевнила, що продовжить доведення до остаточних судових рішень вимог до екс-власників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.