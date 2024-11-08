У жовтні Фонд гарантування вкладів продав активів на 195 млн гривень

У жовтні Фонд гарантування вкладів реалізував активів на суму понад 195 млн грн, що перевищує показник попереднього місяця в п'ять разів і робить жовтень одним із найрезультативніших місяців у цьому році.

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Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.

Загалом фонд оголосив 371 аукціон на платформі Prozorro.Продажі, з яких успішними стали 73. Сума продажу активів склала 194,6 млн грн.

Що принесло основні доходи

Основну частину доходу від продажів — 141,6 млн грн або 73% — склали права вимоги за кредитами та дебіторська заборгованість, що перебувала на балансі банків.

Решта включала нерухоме майно (47 млн грн), земельні ділянки (2,1 млн грн), основні засоби (1,9 млн грн), транспорт (1,8 млн грн) та пул активів одного банку (0,26 млн грн).

Найбільші обсяги продажу були пов'язані з активами таких банків:

Промінвестбанк – 151,7 млн грн;

МР банк – 22,0 млн грн;

Мегабанк – 10,5 млн грн;

АКБ "Конкорд" – 5,8 млн грн;

Укрбудінвестбанк – 2,9 млн грн;

Банк Січ – 1,4 млн грн;

Дельта банк – 0,2 млн грн;

Банк Форвард – 0,005 млн грн.

Станом на кінець жовтня надійшли оплати за 46 лотів на суму 37,8 млн грн, тоді як кошти за 27 лотів на 156,8 млн грн ще очікуються. У разі відмови переможця аукціону від оплати, його гарантійний внесок анулюється, а право на придбання переходить до наступного учасника з найвищою пропозицією.

Отримані кошти будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що знаходяться на етапі ліквідації.

У фонді зазначили, що участь у торгах доступна для всіх охочих, за винятком позичальників і поручителів за виставленими на торги кредитами, а також громадян і компаній, пов'язаних з РФ.

Додамо, що у 2023 році мала приватизація принесла до державного бюджету понад 2,6 млрд гривень, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.