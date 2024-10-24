Два роки з відновлення малої приватизації: бюджет отримав понад 9,5 млрд грн

За два роки з моменту відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів через платформу "Прозорро.Продажі". Це принесло державному бюджету 6,65 млрд грн прямих надходжень.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Разом з іншими джерелами — сплаченим ПДВ на суму 1,2 млрд грн та зобов’язаннями нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на 1,73 млрд грн — загальний економічний ефект від приватизації досягнув 9,58 млрд грн.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що навіть під час повномасштабної війни відновлення приватизації сприяє розвитку економіки. Продаж 99 майнових комплексів державних підприємств приніс майже 4 млрд грн.

Також мала приватизація стимулює залучення інвестицій та допомагає бізнесу адаптуватися до умов воєнного часу.

СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут розповів, після відновлення парламентом приватизації держмайна у серпні 2022 року 770 торгів (майже 92%), проведених ФДМУ, відбулися на підвищення ціни, тобто англійські аукціони.

Через голландські аукціони на зниження ціни держава продала майна на понад 138 млн грн — це на 7 млн грн більше від стартової ціни. І майже у 105 разів більше за мінімальну ціну, до якої передбачалось зниження.

Динаміка аукціонів та географія

До аукціонів долучилися 2 857 унікальних учасників, із яких 16% брали участь більше одного разу. Щодня проводилося в середньому 1,6 успішних аукціонів із середньою конкуренцією 4,73 учасника на кожному.

Найбільше приватизаційних торгів відбулося у Львівській, Рівненській та Вінницькій областях, а найбільші надходження забезпечили Київ, Львівська та Одеська області.

Мала приватизація на деокупованих територіях

Розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці 2023 року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

Наприклад, у Харкові після дворічної паузи було проведено два аукціони, що принесли 75,05 млн грн.

Об'єкти приватизації: від адміністративних будівель до промислових комплексів

У ФДМУ додають, що мала приватизація в Україні демонструє широкий діапазон можливостей для інвестування. Стартові ціни варіюються від символічної 1 гривні до вражаючих 250 мільйонів гривень, що робить процес привабливим для різних категорій покупців.

Показовим прикладом успішних торгів став продаж адміністративної будівлі в Рені. Стартувавши з 1 гривні, об'єкт знайшов власника за 490 тисяч гривень у вересні 2024 року. Варто зазначити, що символічна початкова ціна встановлюється для об'єктів без балансової вартості, і такі аукціони ФДМУ започаткував саме у вересні 2024 року.

Рекордсменом за стартовою вартістю стало ДП "Волиньторф". У жовтні 2023 року підприємство продали за 212,2 мільйони гривень при початковій ціні 190,2 мільйони.

Структура продажів демонструє різноманітність активів:

Єдині майнові комплекси (99 об'єктів) принесли найбільше надходжень – 57,04%, із середньою вартістю 38,3 млн грн

Корпоративні права (14 пакетів) забезпечили 10,42% доходу, в середньому по 49,5 млн грн

Окреме майно (726 об'єктів) згенерувало 32,54% надходжень, із середньою ціною 2,98 млн грн

Зазначається, що найактивніше учасники змагалися за окреме майно, менший інтерес викликали корпоративні права.

Конкуренція та ціноутворення

Найвища конкуренція спостерігалася в Києві та Закарпатській області, де середня кількість учасників на аукціон складала 8,96 та 8,74 відповідно. Закарпатська область також мала найбільший коефіцієнт зростання стартової ціни — у 5,1 раза.

Харківська область, попри лише два проведені аукціони, показала вражаюче зростання стартової ціни — у 31,69 рази.

За два роки проведення малої приватизації середня кількість учасників на аукціонах склала 4,73, що сприяло значному зростанню початкових цін — у середньому в 2,53 рази.

Аналіз за категоріями вартості активів показує:

Активи до 1 млн грн: 3,68 учасників, зростання ціни в 1,37 рази.

Активи від 1 до 10 млн грн: 6,79 учасників, зростання в 2,19 рази.

Активи від 10 до 100 млн грн: 6,60 учасників, зростання в 2,52 рази.

Активи понад 100 млн грн: 9,12 учасників, зростання в 2,71 рази.

Додамо, що у 2023 році мала приватизація принесла до державного бюджету понад 2,6 млрд гривень, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

Загалом, у ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.