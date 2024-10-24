Два года с возобновления малой приватизации: бюджет получил более 9,5 млрд грн

За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов через платформу "Прозорро.Продажи". Это принесло государственному бюджету 6,65 млрд грн прямых поступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Вместе с другими источниками – уплаченным НДС на сумму 1,2 млрд грн и обязательствами новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на 1,73 млрд грн – общий экономический эффект от приватизации достиг 9,58 млрд грн.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что даже во время полномасштабной войны восстановлению приватизации способствует развитию экономики. Продажа 99 имущественных комплексов государственных предприятий принесла почти 4 млрд грн.

Также малая приватизация стимулирует привлечение инвестиций и помогает бизнесу адаптироваться к условиям военного времени.

СЕО Прозорро.Продажи Сергей Бут рассказал, что после восстановления парламентом приватизации госимущества в августе 2022 года 770 торгов (почти 92%), проведенных ФГИУ, произошли на повышение цены, то есть английские аукционы.

Из-за голландских аукционов на снижение цены государство продало имущества более чем на 138 млн грн — это на 7 млн грн больше стартовой цены. И почти в 105 раз больше минимальной цены, до которой предполагалось снижение.

Динамика аукционов и география

К аукционам присоединились 2857 уникальных участников, из которых 16% участвовали более одного раза. Ежедневно производилось в среднем 1,6 успешных аукционов со средней конкуренцией 4,73 участника на каждом.

Больше приватизационных торгов состоялось во Львовской, Ровенской и Винницкой областях, а наибольшие поступления обеспечили Киев, Львовская и Одесская области.

Малая приватизация на деоккупированных территориях

Расширение географии приватизации на деоккупированные территории в конце 2023 стимулировало активность инвесторов в Черниговской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

К примеру, в Харькове после двухлетней паузы было проведено два аукциона, которые принесли 75,05 млн грн.

Объекты приватизации: от административных зданий до промышленных комплексов

В ФГИ добавляют, что малая приватизация в Украине демонстрирует широкий диапазон возможностей для инвестирования. Стартовые цены варьируются от символической 1 гривны до впечатляющих 250 миллионов гривен, что делает процесс привлекательным для разных категорий покупателей.

Показательным примером успешных торгов стала продажа административного здания в Рене. Стартовав с 1 гривны, объект нашел собственника за 490 тысяч гривен в сентябре 2024 года. Следует отметить, что символическая начальная цена устанавливается для объектов без балансовой стоимости, и такие аукционы ФГИ начал именно в сентябре 2024 года.

Рекордсменом по стартовой стоимости стало ГП "Волыньторф". В октябре 2023 года предприятие было продано за 212,2 миллиона гривен при начальной цене 190,2 миллиона.

Структура продаж показывает разнообразие активов:

Единые имущественные комплексы (99 объектов) принесли наибольшее количество поступлений – 57,04%, со средней стоимостью 38,3 млн грн

Корпоративные права (14 пакетов) обеспечили 10,42% дохода, в среднем по 49,5 млн. грн.

Отдельное имущество (726 объектов) сгенерировало 32,54% поступлений, со средней ценой 2,98 млн грн

Отмечается, что активнее всего участники соревновались за отдельное имущество, меньший интерес вызвали корпоративные права.

Конкуренция и ценообразование

Самая высокая конкуренция наблюдалась в Киеве и Закарпатской области, где среднее количество участников на аукцион составляло 8,96 и 8,74 соответственно. Закарпатская область также имела самый большой коэффициент роста стартовой цены — в 5,1 раза.

Харьковская область, несмотря на два проведенных аукциона, показала впечатляющий рост стартовой цены — в 31,69 раза.

За два года проведения малой приватизации среднее количество участников на аукционах составило 4,73, что способствовало значительному росту начальных цен – в среднем в 2,53 раза.

Анализ по категориям стоимости активов показывает:

Активы до 1 млн грн: 3,68 участника, рост цены в 1,37 раза.

Активы от 1 до 10 млн. грн.: 6,79 участников, рост в 2,19 раза.

Активы от 10 до 100 млн грн: 6,60 участников, рост в 2,52 раза.

Активы более 100 млн. грн.: 9,12 участников, рост в 2,71 раза.

Добавим, что в 2023 году малая приватизация принесла в государственный бюджет более 2,6 млрд гривен, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В общем, в ФГИ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украину поступит 4 млрд гривен.