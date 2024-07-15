В Фонде госимущества назвали лидирующую в приватизации область

В первой половине 2024 года Фондом государственного имущества Украины было продано 213 лотов, а количество участников аукционов превысило 1,2 тысяч, что в среднем составило 5,5 предложений на торги.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Активность участников приводила к увеличению цены лотов в среднем в 2,5 раза от стартовой. Бесспорным лидером приватизации стала Ровенщина.

Согласно сообщению, в Ровенской области за этот период было приватизировано 25 объектов, что составляет почти 12% от общего количества проданных лотов. Успешные торги в регионе привлекли наибольшее количество участников – 165 человек. Доходы от продажи госактивов в Ровенской области приблизились к 167 млн грн, что обеспечило региону третье место по этому показателю среди всех областей.

По количеству приватизированных объектов на втором месте оказалась Сумская область с 20 проданными лотами, а на третьем – Волынская с 17 объектами. Наименьшее количество приватизированных активов зафиксировано в Черновицкой области – всего 3.

В Донецкой, Луганской и Херсонской областях по очевидным причинам не реализовали ни одного госактива, тогда как на частично оккупированном Запорожье было продано 9 лотов.

Киев – лидер по доходам

Наибольший доход в бюджет – 236,2 млн грн – принесла продажа всего 6 лотов в Киеве. Львовщина заняла второе место почти из 227,7 млн грн поступлений от приватизации 15 активов. Наименьшая сумма – 2,2 млн грн – была зафиксирована на Тернопольщине в результате 4 торгов.

По активности участия в торгах Житомирщина и Полтавщина заняли вторую и третью позиции соответственно со 105 и 83 участниками. Наименьшее количество участников аукционов было в Киевской области – всего 13.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .

Добавим, что в 2023 году малая приватизация принесла в государственный бюджет более 2,6 млрд гривен, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.