- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
В Фонде госимущества назвали лидирующую в приватизации область
В первой половине 2024 года Фондом государственного имущества Украины было продано 213 лотов, а количество участников аукционов превысило 1,2 тысяч, что в среднем составило 5,5 предложений на торги.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Активность участников приводила к увеличению цены лотов в среднем в 2,5 раза от стартовой. Бесспорным лидером приватизации стала Ровенщина.
Согласно сообщению, в Ровенской области за этот период было приватизировано 25 объектов, что составляет почти 12% от общего количества проданных лотов. Успешные торги в регионе привлекли наибольшее количество участников – 165 человек. Доходы от продажи госактивов в Ровенской области приблизились к 167 млн грн, что обеспечило региону третье место по этому показателю среди всех областей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По количеству приватизированных объектов на втором месте оказалась Сумская область с 20 проданными лотами, а на третьем – Волынская с 17 объектами. Наименьшее количество приватизированных активов зафиксировано в Черновицкой области – всего 3.
В Донецкой, Луганской и Херсонской областях по очевидным причинам не реализовали ни одного госактива, тогда как на частично оккупированном Запорожье было продано 9 лотов.
Киев – лидер по доходам
Наибольший доход в бюджет – 236,2 млн грн – принесла продажа всего 6 лотов в Киеве. Львовщина заняла второе место почти из 227,7 млн грн поступлений от приватизации 15 активов. Наименьшая сумма – 2,2 млн грн – была зафиксирована на Тернопольщине в результате 4 торгов.
По активности участия в торгах Житомирщина и Полтавщина заняли вторую и третью позиции соответственно со 105 и 83 участниками. Наименьшее количество участников аукционов было в Киевской области – всего 13.
Большая приватизация
В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.
Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:
- Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
- Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
- ПАО "Центрэнерго";
- Одесский припортовый завод;
- гостиница "Украина";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
- ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
- Уманский ликероводочный завод.
В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.
Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .
Добавим, что в 2023 году малая приватизация принесла в государственный бюджет более 2,6 млрд гривен, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.