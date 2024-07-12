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Правительство утвердило условия продажи гостиницы "Украина" и ОГХК
15 июля Фонд государственного имущества Украины проведет заседание аукционных комиссий по гостинице "Украина" и АО "ОГХК". После этого будут опубликованы информационные сообщения о приватизационных аукционах.
Об этом сообщил глава фонда Виталий Коваль.
По его словам, правительство утвердило стартовые цены, согласно которым стоимость гостиницы "Украина" определена на уровне 1 млрд 47 млн 637 тыс 152 грн, а стартовая цена АО "ОГХК" составляет 3 млрд 899 млн 358 тыс грн.
Коваль подчеркнул, что большая приватизация — это не только о продаже больших активов и наполнении государственного бюджета, но и о привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест, развитии территорий и поддержке украинской экономики в сложные времена.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Все аукционы по продаже объектов крупной приватизации будут проходить в электронной системе "Прозорро.Продажи". Во время военного положения для объектов крупной приватизации повторные аукционы с понижением стартовой цены не будут проводить.
Информация об объектах
Отель "Украина" расположен в центре Киева, в 200 метрах от метро "Майдан Незалежности". Он имеет 365 номеров, 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан и другие объекты инфраструктуры, включая парковку, салон красоты и прачечную.
АО "ОГХК" является крупнейшим в Украине предприятием по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.
Осенью прошлого года ОГХК возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.
Большая приватизация
В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.
Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:
- Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
- Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
- ПАО "Центрэнерго";
- Одесский припортовый завод;
- гостиница "Украина";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
- ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
- Уманский ликероводочный завод.
В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.
Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .