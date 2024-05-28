Фонд госимущества снял аресты с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок", готовя его к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о снятии всех арестов с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок", одного из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Это решение позволяет подготовить предприятие к реализации на онлайн-аукционе. Предприятие является объектом крупной приватизации, которая планируется в 2024 году и оценивается фондом в 960 млн. грн.

ООО "Аэрок" имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях. В 2023 году Высший антикоррупционный суд передал предприятие в ФГИУ. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (РФ) принадлежал подсанкционному российскому бизнесмену Андрею Молчанову.

"Все санкционные объекты, которые идут в Фонд, имеют определенные обременения. Поэтому мы проводим полный комплекс работ по очистке таких активов, чтобы будущий владелец владел максимально полной информацией о предприятии и не имел проблем с продолжением его деятельности. На сегодняшний день "Аэрок" - это чистый актив, который можно выставлять на онлайн-аукцион", - заявил представитель ФГИУ.

Отметим, что в управлении ФГИУ сейчас находятся 753 санкционных актива, около 30% из которых находятся на временно оккупированных территориях. ФГИ активно работает над "юридической очисткой" и подготовкой к реализации остальных объектов.

Все средства продажи санкционных активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним, в августе Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства принадлежащие Молчанову активы, удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции. Речь шла об уставном капитале общества суммой 437,5 миллиона гривен, 24 объектах имущества на Киевщине и Львовщине, денежных средствах на счетах, а также изъятой готовой продукции. При этом ФГИ получил в управление конфискованные заводы производителя газобетона "Аэрок" 8 ноября 2023 года.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.