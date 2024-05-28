Фонд держмайна зняв арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", готуючи його до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про зняття всіх арештів з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", одного з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Це рішення дозволяє підготувати підприємство до реалізації на онлайн-аукціоні. Підприємство є об'єктом великої приватизації, яка планується в 2024 році і оцінюється фондом у 960 млн грн.

ТОВ "Аерок" має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство у ФДМУ. До того "Аерок" через "Групу ЛСР" (РФ) належав підсанкційному російському бізнесмену Андрію Молчанову.

"Всі санкційні об’єкти, які йдуть у Фонд, мають певні обтяження. Тому ми проводимо повний комплекс робіт з очищення таких активів, щоб майбутній власник володів максимально повною інформацією про підприємство та не мав проблем з продовженням його діяльності. На сьогодні "Аерок" — це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", — заявив представник ФДМУ.

Зазначимо, що в управлінні ФДМУ наразі перебувають 753 санкційних активи, близько 30% з яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях. ФДМУ активно працює над "юридичним очищенням" і підготовкою до реалізації решти об’єктів.

Всі кошти з продажу санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, у серпні Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави належні Молчанову активи, задовольнивши відповідний позов Міністерства юстиції. Йшлося про статутний капітал товариства сумою 437,5 мільйона гривень, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках, а також вилучену готову продукцію. При цьому, ФДМ отримав в управління конфісковані заводи виробника газобетону "Аерок" 8 листопада 2023 року.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.