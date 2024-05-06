ФГИУ впервые приватизирует завод, конфискованный в рамках санкций

Фонд государственного имущества Украины продает санкционный завод "Пентопак", принадлежавший российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Стартовая цена – 203,7 млн грн.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

ЧАО "ПентоПак" – это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, конфискованное у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.

По словам главы ФГИУ, "ПентоПак" сегодня – это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Завод сотрудничает с известными украинскими брендами и экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.

"Новый владелец получит все возможности для дальнейшего роста и развития. Компания планирует модернизацию производства и выход на новые рынки упаковочных материалов для молочной промышленности, переработку рыбы и упаковку кормов для животных", - говорится в сообщении Коваля.

Средства от продажи "ПентоПак" будут направляться на восстановление Украины.

"К слову, ранее по 12 санкционным активам уже перечислено более 32 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - отметил глава Фонда.

Он сообщил, что лот будет опубликован в системе "Прозорро.Продажи" уже сегодня, 6 мая. Онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.

Напомним, предыдущий владелец "ПентоПак" – олигарх Саввиди, потерял завод из-за поддержки российской агрессии.

Конфискация "ПентоПака"

В начале февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции и конфисковал в пользу государства активы российского бизнесмена Ивана Саввиди и его супруги Кирияки. Данное решение предполагало конфискацию 100% акций компании "ПентоПак" и всего уставного капитала ГП "Атлантис-Пак Украина".

"Если решение устоит в апелляции, то дальше мяч будет на поле Фонда госимущества, так как конфискованное предприятие работает, платит налоги и имеет коллектив из 200 человек. Будем следить за действиями Фонда по этому активу", - сообщили тогда в Центре противодействия коррупции.

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности, он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем прославления диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

По данным Trap Aggressor, Саввиди занял 83 место в российском списке Forbes-2021 с общим состоянием в 1,7 млрд долларов. Он также является акционером продовольственной группы "Агроком", владеет греческим футбольным клубом PAOK, морским портом Салоники и другим бизнесом в Греции. В 2020 году президент РФ Владимир Путин наградил Саввиди орденом за успехи.