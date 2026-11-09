На мосту Патона в Киеве вводят реверсивное движение: как изменится проезд и какой график

На мосту Патона в Киеве вводится реверсивное движение со светофорной регулировкой. В тестовом режиме одну из полос использовать для движения в разных направлениях в зависимости от времени суток.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Реверсивное движение должно помочь более эффективно распределять транспортные потоки между левым и правым берегами столицы, особенно в часы наибольшей нагрузки.

Какой график реверсивного движения на мосту Патона

На начальном этапе дополнительная полоса будет работать в тестовом режиме по следующему графику:

с 7:00 до 10:00 – в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 20:00 – в направлении с правого берега на левый.

При этом на мосту будут постоянно оставаться две полосы для движения в каждом направлении. Еще одну полосу будут поочередно использовать для проезда в одном из направлений в соответствии с установленным графиком.

Как будут работать светофоры

Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры. Водителям нужно ориентироваться на следующие сигналы:

Зеленая стрелка – движение полосой разрешено в указанном направлении.

Красный крест – въезд на полосу запрещен.

Желтая стрелка – предупреждение об изменении направления движения. Водитель должен оставить реверсивную полосу и перестроиться в направлении стрелки.

Если реверсивный светофор выключен, воспользоваться этой полосой запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.

Изменят ли график движения после тестирования

После окончания тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой организации дорожного движения. В зависимости от полученных результатов график работы реверсивной полосы может быть скорректирован.

Водителям рекомендуют быть внимательными при проезде по мосту Патона, следить за сигналами специальных светофоров и не выезжать на реверсивную полосу, если движение ею запрещено.

Новая схема предполагает перераспределение дорожного пространства в соответствии с интенсивностью транспортного потока в разное время суток.

Напомним, в ночь на субботу, 7 ноября, российские войска нанесли несколько ракет ударов по Северному мосту в Киеве. Был поврежден дорожный холст, контактная троллейбусная линия и линия электропередач. Движение транспорта на мосту в обоих направлениях временно было перекрыто.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.