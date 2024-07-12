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Уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" і ОГХК
15 липня Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій щодо готелю “Україна” та АТ "ОГХК". Після цього будуть опубліковані інформаційні повідомлення про приватизаційні аукціони.
Про це повідомив голова фонду Віталій Коваль.
За його словами, уряд затвердив стартові ціни, відповідно до яких вартість готелю "Україна" визначена на рівні 1 млрд 47 млн 637 тис 152 грн, а стартова ціна АТ "ОГХК" складає 3 млрд 899 млн 358 тис грн.
Коваль підкреслив, що велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету, але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та підтримку української економіки у складні часи.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Всі аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі "Прозорро.Продажі". Під час воєнного стану для об’єктів великої приватизації повторні аукціони зі зниженням стартової ціни не проводитимуть.
Інформація про об'єкти
Готель "Україна" розташований у центрі Києва, в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Він має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури, включаючи парковку, салон краси та пральню.
АТ "ОГХК" є найбільшим в Україні підприємством з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області.
Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.
Велика приватизація
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.
Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.