Уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" і ОГХК

15 липня Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій щодо готелю “Україна” та АТ "ОГХК". Після цього будуть опубліковані інформаційні повідомлення про приватизаційні аукціони.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив голова фонду Віталій Коваль.

За його словами, уряд затвердив стартові ціни, відповідно до яких вартість готелю "Україна" визначена на рівні 1 млрд 47 млн 637 тис 152 грн, а стартова ціна АТ "ОГХК" складає 3 млрд 899 млн 358 тис грн.

Коваль підкреслив, що велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету, але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та підтримку української економіки у складні часи.

Всі аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі "Прозорро.Продажі". Під час воєнного стану для об’єктів великої приватизації повторні аукціони зі зниженням стартової ціни не проводитимуть.

Інформація про об'єкти

Готель "Україна" розташований у центрі Києва, в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Він має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури, включаючи парковку, салон краси та пральню.

АТ "ОГХК" є найбільшим в Україні підприємством з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області.

Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.