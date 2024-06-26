Фонд держмайна виставив на продаж готель "Козацький", розташований в центрі Києва

Фонд державного майна України сьогодні виставив на продаж готель "Козацький", який розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна лоту - 155 млн 486 тис. 115 гривень.

Пропозиції учасників прийматимуться до 20:00, 17 липня. Онлайн-аукціон в системі "Прозорро. Продажі" запланований на 18 липня.

Він додав, що всі кошти виручені від продажу готелю будуть спрямовані в державний бюджет, де вже Міністерство фінансів вирішить як їх розподілити.

Готель був збитковим

Повідомляється, що "Козацький" – це 3-х зірковий готель, який має 8 поверхів, 135 номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. Будівлю звели ще в 1983 році, тож вона потребує чималих капіталовкладень.

За словами Коваля, попри вигідне місце розташування останні роки готель був збитковим і останній раз вів прибуткову діяльність в 2021 році.

Коваль також наголосив, що в умовах приватизації є чіткі вимоги до нового власника не звільняти персонал протягом шести місяців. Проте з практики інших об'єктів видно що більшість персоналу залишається на своїх робочих місцях, оскільки новому власнику також потрібні кваліфіковані кадри.

Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель "Козацький" у лютому 2024 року.

Нагадаємо, Фонд держмайна України назвав стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Так, початкова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - розповідала представниця ФДМУ Олеся Мизіна.

Що в планах на приватизацію

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.