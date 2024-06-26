Фонд госимущества выставил на продажу гостиницу "Казацкая", расположенную в центре Киева

Фонд государственного имущества Украины сегодня выставил на продажу гостиницу "Казацкая", расположенную на Майдане Незалежности в самом сердце столицы.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Стартовая цена лота – 155 млн 486 тыс. 115 гривен.

Предложения участников будут приниматься до 20.00, 17 июля. Онлайн-аукцион в системе "Прозорро. Продажи" запланирован на 18 июля.

Он добавил, что все средства, вырученные от продажи гостиницы, будут направлены в государственный бюджет, где уже Министерство финансов решит, как их распределить.

Отель был убыточным

Сообщается, что "Казацкий" – это 3-х звездный отель, который имеет 8 этажей, 135 номеров, ресторан, кафе, парковку, 5 залов для проведения конференций и банкетов. Здание построили еще в 1983 году, поэтому оно нуждается в немалых капиталовложениях.

По словам Коваля, несмотря на выгодное месторасположение в последние годы отель был убыточным и последний раз вел прибыльную деятельность в 2021 году.

Коваль также подчеркнул, что в условиях приватизации есть четкие требования к новому владельцу не увольнять персонал в течение шести месяцев. Однако из практики других объектов видно, что большинство персонала остается на своих рабочих местах, поскольку новому владельцу также требуются квалифицированные кадры.

Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда госимущества гостиница "Казацкая" в феврале 2024 года.

Напомним, Фонд госимущества Украины назвал стартовую цену гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности. Так, начальная цена актива составляет 1 млрд 047 млн 637152 гривен.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", – рассказывала представительница ФГИУ Олеся Мизина.

Что в планах на приватизацию

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .