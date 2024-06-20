ФГИ выставил на приватизацию Бджильнянский спиртовой завод в Винницкой области

На онлайн-аукцион по приватизации ФГИУ выставил Бджильнянский спиртовой завод, расположенный в Винницкой области.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Он рассказал, что государственное предприятие специализируется на производстве спирта и других химических продуктов органического происхождения, но с июня 2022 года не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Онлайн-аукцион состоится 24 июня в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена объекта – 68,5 млн грн.

Что известно о лоте

Бджильнянский спиртзавод имеет мощную производственную базу. В состав единого имущественного комплекса входят 99 объектов недвижимости общей площадью 11570,6 кв.м, 23 единицы транспорта и спецтехники, а также 727 единиц оборудования.

Модернизация производства позволит обеспечить экономическую эффективность новому владельцу, ведь Винницкая область занимает лидирующую позицию по производству и экспорту агропродукции. Это дает предприятию логистические преимущества и доступ к ресурсам.

Подробнее об активе по ссылке: http://surl.li/upfxs.

Также Коваль напомнил, что в 2024 году Фонд государственного имущества успешно провел 4 онлайн-аукциона по продаже объектов спиртовой отрасли, в том числе Зирненского спиртового завода в Ровенской области и Холминского спиртового завода в Черниговской области. Суммарно их финальная стоимость составила 126,8 млн грн, что в среднем в 2,1 раза больше стартовой цены.

Приватизация спиртзаводов

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение. Она проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране – закрытость, несправедливое ценообразование, коррупцию, злоупотребление и огромный теневой рынок спирта. Так, по данным ФГИУ, до запуска приватизации Украина ежегодно тратила около 200 млн грн на содержание убыточных заводов, но главной проблемой было теневое производство спирта, достигшее в 2019 году 55% рынка.

В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

В апреле Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП " Лохвицкий спиртовой комбинат ", расположенный в Полтавской области.

В мае ФГИ выставил на приватизацию Единый имущественный комплекс ГП "Шабалиновский спиртовой завод" в Черниговской области.

Детальнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo.ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство избавляется от убыточных активов и зачем их покупает бизнес".