ФГИ выставил на приватизацию протезно-ортопедическое предприятие в Днепре

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию единый имущественный комплекс КП "Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие".

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Об этом сообщает глава ФГИУ Виталий Коваль.

Согласно его сообщению, стартовая цена лота – 114,9 млн грн. Торги пройдут 10 июля в системе "Прозорро.Продажи".

Что известно о лоте

КП "Днепропетровское протезно-ортопедическое предприятие" – перспективный актив с отлаженной работой. В настоящее время здесь работает 79 сотрудников. У предприятия нет просроченной кредиторской задолженности. Основным видом деятельности предприятия является производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов.

"Сегодня, в условиях войны, протезно-ортопедическая отрасль имеет стратегическое значение. Поэтому государство заинтересовано в привлечении частных инвестиций для модернизации и развития этой сферы. А также заботится о бесперебойной работе предприятия и социальной защите работников", - говорится в сообщении главы Фонда.

Также он сообщил, что покупатель будет обязан сохранить профиль деятельности в течение 10 лет и не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев.

Подробная информация об объекте и условиях аукциона по ссылке: https://bit.ly/4chjXLe

Напомним, в апреле ФГИ выставил на приватизацию Николаевский протезный завод.

Госбюджет пополнился на 650 млн грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.