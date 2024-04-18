За первый квартал госбюджет пополнился 650 млн грн от приватизации: какие объекты оказались самыми прибыльными

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен. Об этом по итогам совещания с региональными отделениями сообщил глава Фонда госимущества (ФГИУ) Виталий Коваль.

Самыми дорогостоящими объектами стали Киевское протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен. В то же время победное предложение за Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

В Фонде госимущества также сообщили, что по аренде за первый квартал бюджет уже получил более 208 миллионов гривен, тогда как площадь нового арендованного имущества составляла 196 тысяч квадратных метров. По количеству сданных в аренду квадратных метров лидируют региональные отделения ФГИУ во Львовской, Закарпатской, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

“В конце совещания отметил максимальную синхронизацию команды для повышения финансовых показателей. Наши планы на этот год – амбициозные и важно не только достигнуть их, но и перевыполнить. Каждый объект в управлении Фонда из убыточного и неэффективного должен стать бюджетонаполняющим. Мы ведь не просто продаем или сдаем в аренду квадратные метры. Мы вместе работаем на Победу Украины”, – заявил Виталий Коваль.

Напомним, в ноябре прошлого года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.

Отметим, что 12 апреля ФГИУ назвал стартовую цену государственной доли ТРЦ "Ocean Plaza": она составляет 1,65 миллиарда гривен. Следующим шагом станет подготовка проекта соответствующего решения на рассмотрение и утверждение Кабмина. После этого ФГИ сразу определит дату проведения аукциона.

Приватизация: ожидание и реальность

В 2021 году госбюджет Украины получил 5,1 миллиарда гривен от приватизации. Тогдашний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что это рекорд по поступлениям в течение десяти лет.

На 2022-й была установлена планка в 8 миллиардов гривен, однако на фоне полномасштабной войны и приостановки приватизации по факту было получено всего 1,7 миллиарда гривен.

Что касается прошлого года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 млрд грн, но по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда гривен. Отметим также, что в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.

Маркетинговая стратегия для крупной приватизации

Напомним, в апреле Фонд госимущества Украины и Prozorro.Продажи договорились вместе разработать эффективную маркетинговую стратегию продажи объектов крупной приватизации, а также совместно работать по вопросам аренды государственного имущества, санкционных активов, Земельного банка и других проектов фонда.



Следует заметить, что приватизация в Украине была приостановлена после начала полномасштабной войны. Если приватизацию малых объектов госсобственности перезапустили в сентябре 2022 года, то аукционы по крупной приватизации, по словам главы ФГИУ Коваля, планируются со второго полугодия 2024 года.

Источник фото:ua.depositphotos.com