ФГИ расторг договор аренды в Одесском порту с предприятием холдинга GNT Group, которое контролирует кредитор Argentem Creek Partners, - СМИ

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям расторгло договор аренды недвижимого имущества с ООО «Зерновой перегрузочный комплекс «Инзерноекспорт» из-за задолженности по арендной плате. Компания входит в украинский холдинг GNT Group – стивидор, имеющий логистический зерновой комплекс в Одесском морском торговом порту. Об этом сообщает издание Hubs.ua со ссылкой на ответ, полученный по своему запросу от Регионального отделения ФГИУ.

По информации, приведенной в ответе Фонда, по состоянию на февраль 2024 года задолженность «ЗПК «Инзерноэкспорт» перед государственным бюджетом составила более 520 тыс. грн.

«Систематическая неуплата арендной платы в государственный бюджет подтверждается неоднократными претензиями в адрес Арендатора… На основании того, что Общество с ограниченной ответственностью «Зерновой перегрузочный комплекс «Инзерноекспорт» не платило арендную плату согласно Договору аренды более трех месяцев, Региональное отделение, пользуясь правом, предусмотрено 782 Гражданского Кодекса Украины, отказалось от Договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего государственной собственности» , – говорится в официальном ответе Регионального отделения.

«Зерновой перегрузочный комплекс «Инзерноекспорт» арендовал нежилые помещения на причале 43, учитываемый на балансе ГП «Одесский морской торговый порт». Договор аренды был заключен обществом еще в 2006 году и с тех пор добросовестно выполнялся.

Однако в 2022 году начался корпоративный конфликт между GNT Group и иностранным кредитором Argentem Creek Partners (ACP). Между ними в 2019 году был заключен кредитный договор на сумму $75 млн.

Согласно публикации, в конце 2022 года ACP инициировал принудительное взыскание долга с GNT Group, объяснив свой шаг непрозрачностью в деятельности холдинга. Украинская сторона обвинила Argentem в рейдерстве . По мнению бенефициаров холдинга Сергея Грозы и Владимира Науменко, целью ACP является получение всего бизнеса GNT Group по самой низкой цене с последующей его перепродажей.

Ранее в СМИ сообщалось, что в конце декабря 2022 кредитный агент АСР – Madison Pacific Trust Limited, в нарушение Кредитного договора, незаконно сменил директоров и юридические адреса (из Одессы на Львов) трех компаний GNT Group, которые занимались перевалкой зерна в морском порту. Среди них был и «ЗПК «Инзерноэкспорт».

С начала 2023 года компанию, согласно государственному реестру, возглавил Кулак Игорь Александрович – юрист юридической компании Hillmont Partners, представляющей интересы кредитора ACP.

Кроме того, в феврале 2023 года АСР инициировал банкротство других предприятий холдинга - "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн Корп ЛТД".