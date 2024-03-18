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ФГИУ планирует выставить на приватизацию хлебоприемный комплекс "Златодар" в Черкасской области
Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации одно из самых мощных хлебоприемных предприятий в Черкасской области - ГП "Златодар".
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Он отмечает, что в состав единого имущественного комплекса "Златодара" входит 32 га земли на нескольких производственных площадках. Мощности завода позволяют выполнять весь комплекс сделок с зерном. Благодаря двум территориям со складскими помещениями, можно выбрать удобное место поставки.
Кроме того, имеется железнодорожная инфраструктура с возможностью формировать маршрутные поезда из 50-60 вагонов. А это сокращает время на отгрузку зерновых культур. Также есть хлебоприемный цех, производящий продукцию и комбикормовый завод, который одновременно хранит зерна на сто тысяч тонн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Раньше ГП "Златодар" было одним из самых мощных хлебоприемных предприятий в Черкасской области. Сейчас – это убыточное предприятие с долговыми обязательствами более 600 млн грн. Именно поэтому готовим его к приватизации", - отметил Коваль.
По его словам, в сердце Украины, в аграрном промышленном регионе новый инвестор сможет развить несколько видов деятельности. К примеру, новейшие перерабатывающие предприятия. Здесь сохранен коллектив – 70 человек. Он готов работать с новым владельцем.
"Сегодня необходимо каждый убыточный объект как можно быстрее выставлять на онлайн-торги. Это ведь внутренние резервы страны, средства из которых пойдут на поддержку Сил обороны", - подчеркнул глава ФГИУ.
В общей сложности зерновая емкость производственных мощностей ЕИК ГП "Златодар" в городе Золотоноша составляет 97,4 тыс. тонн (из нее 33,1 тыс. тонн – элеваторные), а мощности Пальмирского филиала в селе Вознесенское – 36,5 тыс. тонн.
Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Prozorro.Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.
В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.
Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:
- Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
- Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
- ПАО "Центрэнерго";
- Одесский припортовый завод;
- гостиница "Украина";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
- ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
- Уманский ликероводочный завод.
В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.