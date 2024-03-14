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Категория
Бизнес
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ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь

ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото: Prozorro.Продажи

Фонд госимущества выставил на продажу действующую базу отдыха на берегу озера Свитязь в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении главы ФГИУ Виталия Коваля.

Объект находится в государственной собственности в управлении Министерства финансов Украины. Он был передан Фонду госимущества для проведения приватизации. База действует и имеет подключение к бесперебойному электроснабжению.

Стартовая цена – 4,8 млн грн (без НДС). Новый собственник обязан будет сохранять гостиничный профиль деятельности не менее 5 лет после приобретения.

В состав базы отдыха входят здания общей площадью 675,2 кв.м., а также объект незавершенного строительства – спальный корпус площадью 476,2 кв.м. с уровнем готовности 77%.

Фото 2 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 3 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 4 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 5 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 6 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 7 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 8 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 9 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 10 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь
Фото 11 — ФГИ выставил на приватизацию базу отдыха на берегу озера Свитязь

Аукцион пройдет в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Прием заявок на участие продлится до 3 апреля.

"Сегодня государство избавляется от несвойственных для него активов, в частности в сфере гостиничного хозяйства и рекреации. После продажи местная община получит дополнительный толчок для развития территории и создания новых рабочих мест. Напомню, приватизация таких объектов – это наш внутренний резерв, который направляется на поддержку Сил обороны Украины", – отметил Коваль.

Шацкие озера, к которым относится самое большое в Украине озеро Свитязь, является ключевой туристической локацией Волынской области. Здесь можно насладиться активным отдыхом, включая сплавы на лодках и байдарках, посещение веревочного парка, катание на велосипедах, внедорожниках, рыбалку, а также попробовать местные гастрономические особенности.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Prozorro. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

  • Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
  • Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
  • ПАО "Центрэнерго";
  • Одесский припортовый завод;
  • гостиница "Украина";
  • ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
  • ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
  • Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Автор:
Ольга Колесниченко