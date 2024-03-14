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ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фонд держмайна виставив на продаж діючу базу відпочинку, що знаходиться на березі озера Світязь у Волинській області.
Про це йдеться в повідомленні голови ФДМУ Віталія Коваля.
Зазначається, що об’єкт знаходиться у державній власності в управлінні Міністерства фінансів України. Він був переданий Фонду держмайна для проведення приватизації. База є діючою та має підключення до безперебійного електропостачання.
Стартова ціна – 4,8 млн грн (без ПДВ). Новий власник буде зобов’язаний зберігати готельний профіль діяльності щонайменше 5 років після придбання.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
До складу бази відпочинку входять будівлі загальною площею 675,2 кв.м, а також об’єкт незавершеного будівництва – спальний корпус площею 476,2 кв.м з рівнем готовності 77%.
Аукціон пройде в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Прийом заявок на участь триває до 3 квітня.
"Сьогодні держава позбувається невластивих для неї активів, зокрема у сфері готельного господарства та рекреації. Після продажу місцева громада отримає додатковий поштовх для розвитку території та створення нових робочих місць. Нагадаю, приватизація таких об’єктів – це наш внутрішній резерв, який спрямовується на підтримку Сил оборони України", - зазначив Коваль.
Шацькі озера, до яких відноситься найбільше в Україні озеро Світязь, є ключовою туристичною локацією Волинської області. Тут можна насолодитися активним відпочинком, включаючи сплави на човнах та байдарках, відвідування мотузкового парку, катання на велосипедах, позашляховиках, риболовлю, а також спробувати місцеві гастрономічні особливості.
Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Prozorro.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.