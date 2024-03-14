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Категорія
Бізнес
Дата публікації

ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь

ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото: Prozorro.Продажі

Фонд держмайна виставив на продаж діючу базу відпочинку, що знаходиться на березі озера Світязь у Волинській області.

Про це йдеться в повідомленні голови ФДМУ Віталія Коваля.

Зазначається, що об’єкт знаходиться у державній власності в управлінні Міністерства фінансів України. Він був переданий Фонду держмайна для проведення приватизації. База є діючою та має підключення до безперебійного електропостачання.

Стартова ціна – 4,8 млн грн (без ПДВ). Новий власник буде зобов’язаний зберігати готельний профіль діяльності щонайменше 5 років після придбання.

До складу бази відпочинку входять будівлі загальною площею 675,2 кв.м, а також об’єкт незавершеного будівництва – спальний корпус площею 476,2 кв.м з рівнем готовності 77%.

Фото 2 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 3 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 4 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 5 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 6 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 7 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 8 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 9 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 10 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь
Фото 11 — ФДМУ виставив на приватизацію базу відпочинку на березі озера Світязь

Аукціон пройде в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Прийом заявок на участь триває до 3 квітня.

"Сьогодні держава позбувається невластивих для неї активів, зокрема у сфері готельного господарства та рекреації. Після продажу місцева громада отримає додатковий поштовх для розвитку території та створення нових робочих місць. Нагадаю, приватизація таких об’єктів – це наш внутрішній резерв, який спрямовується на підтримку Сил оборони України", - зазначив Коваль.

Шацькі озера, до яких відноситься найбільше в Україні озеро Світязь, є ключовою туристичною локацією Волинської області. Тут можна насолодитися активним відпочинком, включаючи сплави на човнах та байдарках, відвідування мотузкового парку, катання на велосипедах, позашляховиках, риболовлю, а також спробувати місцеві гастрономічні особливості.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Prozorro.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

  • Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК); 
  •  Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); 
  •  ПАТ "Центренерго"; 
  •  Одеський припортовий завод; 
  •  готель "Україна"; 
  •  ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив); 
  •  ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну); 
  •  Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Автор:
Ольга Колесніченко