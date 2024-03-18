ФДМУ планує виставити на приватизацію хлібоприймальний комплекс "Златодар" на Черкащині

Фонд державного майна України готує до приватизації одне із найпотужніших хлібоприймальних підприємств на Черкащині – ДП "Златодар".

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначає, що до складу єдиного майнового комплексу "Златодара" входять 32 га землі на декількох виробничих майданчиках. Потужності заводу дозволяють виконувати весь комплекс операцій з зерном. Завдяки двом територіям зі складськими приміщеннями, можна обрати найзручніше місце поставки.

Крім того, наявна залізнична інфраструктура з можливістю формувати маршрутні потяги з 50-60 вагонів. А це скорочує час на відвантаження зернових культур. Також є хлібоприймальний цех, який виготовляє продукцію і комбікормовий завод, який одночасно зберігає зерна на сто тисяч тонн.

"Раніше ДП "Златодар" було одним із найпотужніших хлібоприймальних підприємств на Черкащині. Зараз – це збиткове підприємство з борговими зобов’язаннями понад 600 млн грн. Саме тому готуємо його до приватизації", - зазначив Коваль.

За його словами, в серці України, в аграрному промисловому регіоні, новий інвестор зможе розвинути декілька видів діяльності. Наприклад, новітні переробні підприємства. Тут збережений колектив - 70 людей. Він готовий працювати з новим власником.

"Сьогодні необхідно кожен збитковий обʼєкт якнайшвидше виставляти на онлайн-торги. Адже це внутрішні резерви країни, кошти з яких підуть на підтримку Сил оборони", - наголосив голова ФДМУ.

Загалом зернова місткість виробничих потужностей ЄМК ДП "Златодар" у місті Золотоноша становить 97,4 тис. тонн (з неї 33,1 тис. тонн – елеваторні), а потужності Пальмірської філії у селі Вознесенське - 36,5 тис. тонн.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Prozorro.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.