ФДМУ виставив на приватизацію протезно-ортопедичне підприємство у Дніпрі

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс КП "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство".

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Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

Згідно з його повідомленням, стартова ціна лоту - 114,9 млн грн. Торги відбудуться 10 липня в системі "Прозорро.Продажі".

Що відомо про лот

КП "Дніпропетровське протезно-ортопедичне підприємство" - перспективний актив з налагодженою роботою. Зараз тут працює 79 співробітників. Підприємство не має простроченої кредиторської заборгованості. Основним видом діяльності підприємства є виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

"Сьогодні, в умовах війни, протезно-ортопедична галузь має стратегічне значення. Тому держава зацікавлена в залученні приватних інвестицій для модернізації та розвитку цієї сфери. А також піклується про безперебійну роботу підприємства та соціальний захист працівників", - йдеться в повідомленні голови Фонду.

Також він повідомив, що покупець буде зобов'язаний зберегти профіль діяльності протягом 10 років і не допустити звільнення працівників впродовж 6 місяців.

Детальна інформація про об'єкт та умови аукціону за посиланням: https://bit.ly/4chjXLe

Нагадаємо, у квітні ФДМУ виставив на приватизацію Миколаївський протезний завод.

Держбюджет поповнився на 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.