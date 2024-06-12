ФГИУ провел успешную приватизацию Зирненского спиртового завода в Ровенской области

Зирненский спиртовой завод в Ровенской области успешно приватизирован за 60 миллионов гривен.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Он отметил, что в торгах на "Прозорро.Продажи" соревновались 3 участника, подняв стоимость лота в 3,2 раза.

Новый владелец получает действующее предприятие, специализирующееся на производстве высококачественных спиртных напитков.

Для государства приватизация обеспечивает прямые поступления в государственный бюджет. С него финансируются Силы обороны Украины, увеличивается налоговая база, создаются рабочие места и развивается экономика региона. Кроме стоимости актива новый владелец уплатит НДС и погасит долговые обязательства перед бюджетом в сумме 50,5 млн грн.

Что известно о лоте

Зирненский спиртовой завод специализируется на дистилляции, ректификации и смешивании спиртных напитков. Имеющаяся ресурсная база позволяет выпускать высококачественную продукцию в больших объемах.

В состав единого имущественного комплекса входят:

52 единицы недвижимого имущества, инфраструктуры и инженерных сооружений;

31 единица транспорта и спецтехники;

503 единицы другого движимого имущества.

Объект имеет удобную транспортную развязку, большие производственные мощности. Он расположен на 4 земельных участках общей площадью 15,6727 га.

"Приватизация Зирненского спиртового завода является частью широкомасштабного процесса разгосударствления спиртовой отрасли, цель которого - повысить эффективность предприятий и привлечь инвестиции в госбюджет", - заявил глава ФГИУ.

Детальнее об объекте приватизации: https://bit.ly/4bTk3Zd

Приватизация спиртзаводов

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение. Она проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране – закрытость, несправедливое ценообразование, коррупцию, злоупотребление и огромный теневой рынок спирта. Так, по данным ФГИУ, до запуска приватизации Украина ежегодно тратила около 200 млн грн на содержание убыточных заводов, но главной проблемой было теневое производство спирта, достигшее в 2019 году 55% рынка.

В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

В марте Фонд госимущества продал Холминский спиртзавод на Черниговщине почти втрое дороже начальной цены – 45 млн грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.

В апреле Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", расположенный в Полтавской области.

В мае ФГИ выставил на приватизацию Единый имущественный комплекс ГП "Шабалиновский спиртовой завод" в Черниговской области.

Детальнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo.ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство избавляется от убыточных активов и зачем их покупает бизнес".