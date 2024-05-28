ФГИ готовит к приватизации завод, ранее принадлежавший сенатору РФ

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) готовит для внесения в перечень объектов приватизации завод "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Сегодня работаю в Сумской области. Проинспектировал ООО "Мотордеталь-Конотоп", - говорится в его сообщении.

Коваль рассказал, что "Мотордеталь-Конотоп" – это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 человек. Кроме того, это санкционный актив в управлении ФГИУ, который готовится для внесения в перечень объектов приватизации.

"Пообщался с коллективом. Несмотря на непростые времена люди не пали духом, остались на предприятии и сегодня своим трудом ежедневно усиливают "экономический фронт", - отметил глава ФГИУ.

Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8

Что известно о заводе "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" – один из крупнейших заводов в Европе, занимающийся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Согласно данным на официальном сайте, предприятие освоило производство более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов. Кроме того, в производстве гильз используется новейшее высокотехнологичное оборудование фирм Junker, Takisawa, Gildemeister, Gehring, Emco, Okuma, Nagel и т.д.

Их клиенты – известные компании, типа Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Причастность российского сенатора

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь – Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову.

По данным СБУ, как передает Forbes, до полномасштабного вторжения РФ продукцию украинского завода российский сенатор Калашников поставлял для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопского завода были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Кроме того, сенатор совета федерации РФ от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых Л/ДНР. А после начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины в состав России.

Напомним, что Калашников находится под санкциями Украины с 7 сентября 2022 года. Вскоре он попал под санкции Европейского союза и США. Впрочем, Великобритания, Швейцария и Канада ввели ограничения против россиянина еще в марте 2022 года.