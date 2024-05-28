ФДМУ готує до приватизації завод, який раніше належав сенатору РФ

Фонд держмайна України (ФДМУ) готує для внесення до переліку об’єктів приватизації завод "Мотордеталь-Конотоп", який належав сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Сьогодні працюю на Сумщині. Проінспектував ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", - йдеться в його повідомленні.

Коваль розповів, що "Мотордеталь-Конотоп" - це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб. Крім того, це санкційний актив в управлінні ФДМУ, який готують для внесення до переліку об’єктів приватизації.

"Поспілкувався з колективом. Попри непрості часи люди не впали духом, залишилися на підприємстві і сьогодні своєю працею щодня підсилюють "економічний фронт", - зазначив голова ФДМУ.

Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8 Завод "Мотордеталь-Конотоп". Фото: https://t.me/vitalykoval8

Що відомо про завод "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" - один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Згідно з даними на офіційному сайті, підприємство освоїло виробництво понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. Крім того, у виробництві гільз використовується найновіше високотехнологічне обладнання фірм Junker, Takisawa, Gildemeister, Gehring, Emco, Okuma, Nagel та ін.

Їхні клієнти – відомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Причетність російського сенатора

У 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп", яке належало сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову.

За даними СБУ, як передає Forbes, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу російський сенатор Калашников постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, як сенатор ради федерації РФ від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих Л/ДНР. А після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

Нагадаємо, що Калашников знаходиться під санкціями України з 7 вересня 2022 року. Незабаром він потрапив і під санкції Європейського союзу та США. Втім, Велика Британія, Швейцарія та Канада ввели обмеження проти росіянина ще в березні 2022 року.