ФДМУ продав непрофільні активи "Лісів України": вдалося виручити майже 10 мільйонів гривень

Фонд держмайна України продав непрофільні активи ДП "Ліси України", які розташовані у Сумській області. До бюджету від продажу надійшло 9,85 млн грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Фонд продовжує проводити успішні аукціони приватизації майна. Цього разу продали об'єкти, розташовані у Сумській області. За кожен лот змагались по 5 учасників", - розповів голова ФДМ.

Він пояснив, що мова йде про будівлі з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 рази. А також про будівлю площею 366,3 кв м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Вона була продана за 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 рази.

"Успішні онлайн–аукціони вкотре доводять - приватизація на часі. Вона не лише дозволяє ефективно залучати інвестиції, а й створювати робочі місця та стимулювати розвиток бізнесу в регіонах", - зазначив Коваль.

За його словами, ДП "Ліси України" передає Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів і потребують значних видатків на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори. Далі ФДМУ готує ці об'єкти до приватизації на відкритих онлайн–аукціонах у системі "Прозорро.Продажі".

"Таким чином, непрацююче майно перетворюється на реальний фінансовий ресурс для підтримки країни в цей непростий час", - підсумував голова Фонду держмайна.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.

Додамо, що "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.