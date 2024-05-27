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ФДМУ продав непрофільні активи "Лісів України": вдалося виручити майже 10 мільйонів гривень
Фонд держмайна України продав непрофільні активи ДП "Ліси України", які розташовані у Сумській області. До бюджету від продажу надійшло 9,85 млн грн.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
"Фонд продовжує проводити успішні аукціони приватизації майна. Цього разу продали об'єкти, розташовані у Сумській області. За кожен лот змагались по 5 учасників", - розповів голова ФДМ.
Він пояснив, що мова йде про будівлі з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 рази. А також про будівлю площею 366,3 кв м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Вона була продана за 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 рази.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Успішні онлайн–аукціони вкотре доводять - приватизація на часі. Вона не лише дозволяє ефективно залучати інвестиції, а й створювати робочі місця та стимулювати розвиток бізнесу в регіонах", - зазначив Коваль.
За його словами, ДП "Ліси України" передає Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів і потребують значних видатків на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори. Далі ФДМУ готує ці об'єкти до приватизації на відкритих онлайн–аукціонах у системі "Прозорро.Продажі".
"Таким чином, непрацююче майно перетворюється на реальний фінансовий ресурс для підтримки країни в цей непростий час", - підсумував голова Фонду держмайна.
Що відомо про "Ліси України"
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).
В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
Спеціалізація ДП "Ліси України":
- ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
- ведення мисливського господарства;
- охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.
ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.
Додамо, що "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.