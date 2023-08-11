ВАКС конфіскував у російського сенатора завод з виробництва гільз циліндрів у Конотопі

Вищий антикорупційний суд 11 серпня задовольнив позов Міністерства юстиції та застосував до депутата Ради Федерації Росії від Костромської області Сергія Калашника санкцію у виді стягнення в дохід України його активів, а саме 100% корпоративних прав ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Про це повідомила директор департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

"Як таке можливо, щоб до цього часу російські політики володіли підприємствами в Україні? - запитаєте ви. Відповім: це якраз той випадок (на жаль, не єдиний), коли маскування "руського сліду" здійснювалось більше 10 років, бо офіційно підприємством володіли інші особи", - зазначила вона.

Чиновниця вказала, що завдяки кропіткій роботі Служби безпеки України в рамках кримінального провадження, детального дослідження Мінʼюстом змін корпоративної власності та встановленню способів фактичного контролю за підприємством в суді довелося довести інформацію про реального бенефіціара цього активу.

"Мотордеталь-Конотоп" - є одним з найбільших заводів в Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Історія підприємства бере свій початок у 1943 році, коли була організована робота машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки.

Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства - 5 мільйонів гільз циліндрів на рік.

"Цей кейс є дуже знаковим і показовим, бо вкотре доводить, що навіть якщо десяток років розставляти фунтів і прикриватись номіналами, будуючи складну корпоративну структуру, у тому числі з використанням іноземних юрисдикцій, це не рятує від зʼясування реальних власників", - підкреслила Богатих.

Нагадаємо, що Калашник знаходиться під санкціями України з 7 вересня 2022 року. Незабаром він потрапив і під санкціх Європейського союзу та США. Втім, Велика Британія, Швейцарія та Канада ввели обмеження проти росіянина ще в березні минулого року. Позов до ВАКС щодо конфіскації заводу в Конотопі Мін'юст подав 2 серпня 2023 року. Таким чином, на його розгляд пішло лиш трохи більше тижня.