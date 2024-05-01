Кількість гривневих мільйонерів в Україні за рік збільшилася на 1,2 тис. осіб

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня 2024 року українцями подано понад 172 тисячі податкових декларацій, в яких сумарно задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд гривень.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Згідно з деклараціями, протягом минулого року зросла кількість громадян, які задекларували дохід в понад 1 млн гривень. Таких мільйонерів нарахували 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше, ніж роком раніше.

Гетманцев зазначив, що загалом мільйонери мають сплатити податків на суму понад 1 млрд грн.

Згідно з повідомленням, податкові зобов'язання громадян до сплати в бюджет становлять 4,8 млрд грн податку на доходи фізосіб та 0,9 млрд грн військового збору. Ці суми на 2,1 млрд грн та 0,4 млрд грн відповідно перевищують минулорічні показники.

Він додав, що значна частина громадян, а саме понад 120 тисяч, скористалась сервісом ДПС для автозаповнення декларацій.

Загалом підсумки кампанії засвідчують зростання доходів українців за минулий рік та збільшення надходжень до бюджету від податків на доходи громадян.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з нею, доходи гаранта та членів його родини минулого року становили 12,42 млн грн.

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