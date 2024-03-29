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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: як змінилися статки президента
Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з нею, доходи гаранта та членів його родини минулого року становили 12,42 млн грн.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Відповідно до декларації, понад половину доходу родина Зеленського отримала від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.
Основні доходи родини Зеленського протягом 2023 року складалися із заробітної плати, банківських відсотків та прибутку від оренди нерухомості, досягнувши суми в 4 млн 967 тис. 036 грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - йдеться в повідомленні.
У декларації вказано, що порівняно з попереднім роком доходи родини президента зросли, що пов'язано із поновленням орендних платежів.
Зауважимо, торік дохід Зеленських зріс в три рази. Згідно з декларацією, яку президент подавав у 2022 році, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3,69 млн грн, у 2021-му – 10,82млн грн. Така різниця в цифрах пояснюється зменшенням доходів від оренди нерухомості.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі можуть переглянути задекларовані статки держпосадовців.
Відновлення декларування в Україні
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.