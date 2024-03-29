Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: як змінилися статки президента

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з нею, доходи гаранта та членів його родини минулого року становили 12,42 млн грн.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Відповідно до декларації, понад половину доходу родина Зеленського отримала від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Основні доходи родини Зеленського протягом 2023 року складалися із заробітної плати, банківських відсотків та прибутку від оренди нерухомості, досягнувши суми в 4 млн 967 тис. 036 грн.

"Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - йдеться в повідомленні.

У декларації вказано, що порівняно з попереднім роком доходи родини президента зросли, що пов'язано із поновленням орендних платежів.

Зауважимо, торік дохід Зеленських зріс в три рази. Згідно з декларацією, яку президент подавав у 2022 році, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3,69 млн грн, у 2021-му – 10,82млн грн. Така різниця в цифрах пояснюється зменшенням доходів від оренди нерухомості.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі можуть переглянути задекларовані статки держпосадовців.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.