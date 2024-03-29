Зеленский обнародовал декларацию о доходах: как изменилось состояние президента

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно ей, доходы гаранта и членов его семьи в прошлом году составили 12,42 млн грн.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно декларации, более половины дохода семья Зеленского получила от продажи ОВГЗ – 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Основные доходы семьи Зеленского в течение 2023 состояли из заработной платы, банковских процентов и прибыли от аренды недвижимости, достигнув суммы в 4 млн 967 тыс. 036 грн.

"Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн. Других существенных изменений в 2023 году относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло", - говорится в сообщении.

В декларации отмечено, что по сравнению с предыдущим годом доходы семьи президента выросли, что связано с возобновлением арендных платежей.

Заметим, в прошлом году доход Зеленских вырос в три раза. Согласно декларации, которую президент подавал в 2022 году, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3,69 млн грн, в 2021-м – 10,82 млн грн. Такая разница в цифрах объясняется уменьшением доходов от аренды недвижимости.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре открыло публичный доступ в Реестр деклараций. Все желающие могут пересмотреть задекларированное состояние госчиновников.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями в отношении определенных групп граждан.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.