Верховная Рада проголосовала за возобновление электронного декларирования, но уже с открытием реестра

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении электронного декларирования", - отметил он.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 341 народный избранник.

Железняк подчеркнул, что принятые изменения предполагают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.

Также он сообщил, сколько голосов отдали за это решение представители разных фракций:

"Слуги Народа" - 214

ЕС – 22

Батьківщина – 13



Платформа за жизнь и мир – 18;

За будущее – 11;

Голос – 18;

Довіра – 17;

Відновлення України – 12;

Внефракционные – 16.

Заметим, президент предлагает, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные, в частности, военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также предполагается, что не будут отображаться декларации:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Почему Зеленский вернул в Раду закон об электронном декларировании

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

Президента Владимира Зеленского призвали ветировать проект закона – с соответствующим требованием выступила украинская общественность, которая подписала петицию и депутаты Европейского парламента .

Глава государства назвал ограничения, принятые Радой, неприемлемыми и ветировал документ, подчеркнув, что реестр нужно открывать уже сейчас.

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