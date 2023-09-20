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Верховная Рада проголосовала за возобновление электронного декларирования, но уже с открытием реестра
Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении электронного декларирования", - отметил он.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 341 народный избранник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Железняк подчеркнул, что принятые изменения предполагают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.
Также он сообщил, сколько голосов отдали за это решение представители разных фракций:
- "Слуги Народа" - 214
- ЕС – 22
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Батьківщина – 13
- Платформа за жизнь и мир – 18;
- За будущее – 11;
- Голос – 18;
- Довіра – 17;
- Відновлення України – 12;
- Внефракционные – 16.
Заметим, президент предлагает, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные, в частности, военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Управление государственной охраны;
- других военных формирований.
Также предполагается, что не будут отображаться декларации:
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Это не касается в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Почему Зеленский вернул в Раду закон об электронном декларировании
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.
Президента Владимира Зеленского призвали ветировать проект закона – с соответствующим требованием выступила украинская общественность, которая подписала петицию и депутаты Европейского парламента .
Глава государства назвал ограничения, принятые Радой, неприемлемыми и ветировал документ, подчеркнув, что реестр нужно открывать уже сейчас.
Источник фото: ua.depositphotos.com