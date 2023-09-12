Зеленський ветував закон про електронне декларування

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №9534 про поновлення декларування доходів чиновників та депутатів, який залишає реєстри закритими ще на рік.

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Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні", - зазначив президент.

Він додав, що декларації мають бути відкритими.

"Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - наголосив Зеленський.

Раніше депутати Європейського парламенту закликали Зеленського повернути закон про електронне декларування №9534 до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.

Депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні, але стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

Петиція з аналогічним закликом до Зеленського від українців вже набрала більше 50 тисяч голосів за два дні.

"Громадян та журналістів позбавили інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - йдеться в петиції.

Натомість сам Зеленський раніше в середу заявив, що попросив віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину провести з ним консультації з цього питання, після чого він і ухвалить рішення. Зазначимо при цьому, що ухвалення цього закону, що має статус євроінтеграційного, є одним зі "структурних маяків" для продовження співпрації України з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що відповідний законопроект №9534 Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому 5 вересня. Документ мав відновити декларування чиновників, проте "найголовнішу вимогу суспільства", а саме відкриття для громадськості даних про статки чиновників за час війни, не виконав, лишивши їх закритими ще на рік.