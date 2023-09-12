Зеленский ветировал закон об электронном декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9534 о возобновлении декларирования доходов чиновников и депутатов, который оставляет реестры закрытыми еще на год.

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Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - отметил президент.

Он добавил, что декларации должны быть открыты.

"Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - подчеркнул Зеленский.

Ранее депутаты Европейского парламента призвали Зеленского вернуть закон об электронном декларировании №9534 в Верховную Раду с требованием немедленно открыть реестр деклараций.

Депутаты поддерживают возобновление электронного декларирования имущества в Украине, но обеспокоены закрытием реестра от общественности еще на год.

Петиция с аналогичным призывом к Зеленскому от украинцев уже набрала более 50 тысяч голосов за два дня.

"Граждан и журналистов лишили инструмента контроля над действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского союза, послов G7 и депутатов Европарламента", - говорится в петиции.

Сам Зеленский ранее в среду заявил, что попросил вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину провести с ним консультации по этому вопросу, после чего он и примет решение. Отметим при этом, что принятие закона, имеющего статус евроинтеграционного, является одним из "структурных маяков" для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, что соответствующий законопроект №9534 Верховная Рада приняла во втором чтении и 5 сентября. Документ должен был возобновить декларирование чиновников, однако "самое главное требование общества", а именно открытие для общественности данных о состоянии чиновников за время войны, не выполнил, оставив их закрытыми еще на год.