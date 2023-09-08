Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування

Депутати Європейського парламенту закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування (№9534) до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.

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Звернення європейських політиків опублікував депутат Європарламенту Міхаель Ґалер.

"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі", – підкреслив Ґалер.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno — Michael Gahler (@gahler_michael) September 7, 2023

У зверненні європейських депутатів йдеться про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язкове подання електронних декларацій про майно для чиновників та народних депутатів. Але поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

Зазначається, що депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні, але стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

Петиція з аналогічним закликом до Зеленського від українців вже набрала більше 50 тисяч голосів за два дні.

"Громадян та журналістів позбавили інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - йдеться в петиції.

Натомість сам Зеленський раніше в середу заявив, що попросив віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину провести з ним консультації з цього питання, після чого він і ухвалить рішення. Зазначимо при цьому, що ухвалення цього закону, що має статус євроінтеграційного, є одним зі "структурних маяків" для продовження співпрації України з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що відповідний законопроект №9534 Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому 5 вересня. Документ мав відновити декларування чиновників, проте "найголовнішу вимогу суспільства", а саме відкриття для громадськості даних про статки чиновників за час війни, не виконав, лишивши їх закритими ще на рік.