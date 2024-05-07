Україна закуповує нове обладнання для зберігання вакцин: допоміг Світовий банк

В рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" в країні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів країни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

У міністерстві також відзначили, що усі заходи МОЗ України, які підтримує Світовий банк, спрямовані на забезпечення доступу до якісної, кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців на всіх рівнях.

Так, загальний обсяг позики Світового банку за проєктом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та двох додаткових фінансувань до нього становить 331,4 млн доларів США, з яких вже використано 302 млн доларів США (91 %).

З них 241,2 млн доларів США використано на придбання вакцин проти COVID-19, решта — на посилення спроможності системи громадського здоров’я України щодо запобігання, своєчасного реагування на спалахи інфекційних захворювань, а також посилення спроможності закладів охорони здоров’я щодо діагностики та лікування.

Яке обладнання закупили

У МОЗ зазначають, що зокрема, було створено сучасну систему зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга. Тепер медзаклади та обласні центри контролю і профілактики хвороб забезпечені перекваліфікованими ВООЗ холодильниками і морозильниками — загалом 5 168 одиниць на суму 14,7 млн доларів США.

"Коштом проєкту закуплено 769 генераторів електроживлення різної потужності для медзакладів у всіх регіонах України. Крім того, закуплено і доставлено 24 сучасні комп’ютерні томографи для лікарень у 16 областях України, 2 ангіографічні системи для нейрохірургічних втручань та 32 апарати УЗД", - розповіли в МОЗ.

Наразі на етапі закупівлі та постачання перебувають 50 систем для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів; понад 1 300 одиниць лабораторного обладнання для регіональних центрів контролю і профілактики хвороб та 300 наркозно-дихальних апаратів.

"Ми вдячні Світовому банку за співпрацю, надійне плече підтримки для уряду України і під час стримування пандемії COVID-19, і особливо після початку повномасштабної війни", - сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У МОЗ нагадують, що з 2015 року Світовий банк є його партнером у сфері реформування охорони здоров’я. Наразі у рамках співпраці реалізуються три великі проєкти: "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей", "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя".

Нещодавно повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України підписали нову угоду, що має на меті підтримку впровадження заходів з енергоефективності та відновлення зруйнованої інфраструктури, особливо в галузі охорони здоров'я.

Крім того, Держдеп США пообіцяв допомогти Україні посилити кіберзахист галузі охорони здоров'я.

Також у МОЗ розповіли, скільки медзакладів в Україні під’єднані до швидкісного інтернету.

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